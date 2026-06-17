В канадской шахте обнаружили воду возрастом 2 млрд лет

Геологи из Университета Торонто обнаружили воду возрастом 2 миллиарда лет на руднике Кидд-Крик в Тимминсе, провинция Онтарио. Она представляет собой раствор с высоким содержанием соли и находится на глубине около 3 км.

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Вода, заключенная в горных породах, представляет собой нетронутый пример ранних геологических процессов Земли и подземной микробной жизни. Исследователи определили возраст воды, проанализировав накопление растворенных в ней благородных газов (таких как гелий, неон, аргон, и ксенон).

По словам ученых, вода оказалась очень соленой и горькой — в 10 раз солонее морской воды. Кроме того, она обладала выраженным запахом меры. Также в ней обнаружили сообщества микробов, приспособившихся выживать при полном отсутствии солнца.

Открытие экосистем, способных существовать независимо от поверхности Земли, помогает ученым моделировать развитие видов жизни в экстремальных средах на других планетах, сообщает Space Daily.

Ранее ученые восстановили вид затопленной «британской Атлантиды. Исследование было основано на ДНК-анализе. Предметом изучения стал Доггерленд — затонувшая территория между Британией и материковой Европой.