Легендарный Commodore представил ретро-телефон

Легендарный производитель компьютеров Commodore представил мобильный телефон Callback 8020 в форм-факторе «раскладушки». Об этом сообщает Wired.

Производитель позиционирует Callback 8020 как компромисс между традиционным кнопочным телефоном и полноценным смартфоном. Устройство дает доступ к ряду популярных сервисов, включая Uber, WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Spotify, однако социальные сети, веб-браузеры и электронная почта недоступны.

Телефон работает под управлением операционной системы Sailfish OS на базе Linux. Установка приложений осуществляется через фирменный магазин Commodore Store, основанный на Aurora Store. В компании подчеркивают, что ограничения на браузеры и социальные сети сохраняются даже при попытке установки из сторонних источников.

Устройство оснащено чипом MediaTek Helio G81, камерой Sony с разрешением 48 Мп, съемным аккумулятором и FM-радиоприемником. Внешний дисплей отображает базовую информацию, включая время, дату и уровень заряда батареи, но не выводит уведомления. Среди программных особенностей называют ретро-фильтры для съемки в стиле видеокамер 1990-х годов и предустановленную игру «Змейка».

Предзаказы на Callback 8020 стартуют 30 июня 2026 года. Базовая версия оценена в $499, прозрачная модификация Starlight Edition — в $550, а лимитированная Founder's Edition с золотым оформлением — в $640.

Компания Commodore, сыгравшая важную роль в становлении рынка персональных компьютеров, прекратила существование после банкротства в 1994 году и впоследствии неоднократно переходила новым владельцам. В 2025 году компанию купил британский блогер Кристиан Симпсон.

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