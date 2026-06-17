"Макс" решил проблему с уведомлениями на iOS

У мессенджера "Макс" появилась версия для браузеров мобильных устройств. Пользователи iPhone могут получать там уведомления, заметил корреспондент ТАСС.

Веб-версия доступна по стандартному адресу web.max.ru - пользователю мобильного устройства традиционно нужно ввести там номер телефона и получить код, чтобы авторизоваться.

Уведомления на iOS в таком виде будут работать, если в браузере Safari нажать на три точки в нижней части экрана, далее выбрать опции "Поделиться", "Показать больше" и "Добавить на экран "Домой". После последующей авторизации в "Максе" нужно выбрать во всплывающем окне возможность получать уведомления о новых сообщениях.

3 июня стало известно, что "Макс" исчез из AppStore, позже пользователи устройств от Apple перестали получать уведомления в мессенджере. Глава Минцифры Максут Шадаев обещал решить вопрос с "Максом" в этом магазине приложений, а позже сообщал о ведении переговоров с Apple.

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на этом фоне предполагал, что пользователи "Макса" после удаления его из маркета от Apple могут начать переходить на другие устройства. В свою очередь председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский выражал надежду, что платформе удастся договориться с корпорацией, и пользователи вновь смогут полноценно использовать функционал мессенджера.