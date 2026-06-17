Google Pixel обновились до Android 17

Google выпустила стабильную версию Android 17 для смартфонов серии Pixel. Об этом сообщает 9to5Google.

Одним из ключевых нововведений Android 17 стала расширенная поддержка плавающих окон: практически любое приложение можно запускать в формате Bubble, компактного окна, которое отображается поверх интерфейса и свободно перемещается по экрану. Обновление также включает новые возможности персонализации интерфейса. Пользователи получили возможность скрывать подписи под иконками приложений на домашнем экране.

Значительные изменения затронули механизмы управления ресурсами устройства. Android 17 получила дополнительные инструменты контроля использования оперативной памяти, благодаря которым система сможет ограничивать чрезмерную активность отдельных приложений. В Google рассчитывают, что это положительно скажется как на производительности, так и на времени автономной работы устройств.

Серьезно переработан встроенный инструмент записи экрана. Вместо прежнего интерфейса используется компактная плавающая панель управления, позволяющая быстро остановить запись или изменить ее параметры. Также появилась функция Screen Reactions, которая дает возможность накладывать изображение с фронтальной камеры поверх записываемого контента в формате реакции.

Отдельное внимание в Android 17 уделено вопросам конфиденциальности. Система стала более наглядно разделять точный и приблизительный доступ к геолокации, а также позволяет предоставлять приложениям разовый доступ к точным координатам. Кроме того, пользователи могут открывать приложениям доступ лишь к выбранным контактам, не раскрывая всю адресную книгу.

Среди прочих изменений: раздельные переключатели Wi-Fi и мобильной сети в панели быстрых настроек, поддержка отдельного переключателя спутниковой связи на совместимых устройствах.

Кроме того, в режиме утерянного смартфона система может потребовать биометрическую аутентификацию для изменения настроек безопасности или отключения отслеживания, даже если известен код разблокировки устройства.

Обновление Android 17 уже доступно для Pixel 6 и последующих моделей.

Ранее Google признала проблему с циклической перезагрузкой Pixel.