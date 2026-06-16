Может ли смартфон привлечь молнию?

Излучение смартфона не может «привлечь» молнию.

Об этом «Известиям» рассказал эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко.

«Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию», — отметил эксперт.

Он добавил, что идея о влиянии телефона на направление молнии является научно необоснованной, поскольку энергия и масштабы электрического разряда несопоставимы с любым излучением мобильного устройства.

Смартфон не является фактором, способным привлечь разряд — не важно, работает он или выключен. Удар молнии приходится на наиболее высокую точку или наиболее проводящий объект — чаще всего это человек.

Эксперт уточнил, что сама по себе гроза представляет опасность и поведение людей играет гораздо большую роль, чем наличие гаджета. На вероятность попадания молнии влияют высота объекта, его положение на открытой местности и физические свойства тела.

Во время грозы следует избегать открытых пространств и соблюдать меры безопасности, не полагаясь на мифы о влиянии бытовой электроники на атмосферные явления.

Ранее синоптики рассказали, что грозовая активность накрыла большую часть России — в настоящее время грозовые очаги отмечаются от Европейской части России до Урала, Сибири и южных районов страны