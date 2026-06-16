Корабль Cargo Dragon отстыкуется от МКС

Грузовой корабль Cargo Dragon отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 16 июня около 19:05 по московскому времени. Об этом НАСА.

Приводнение корабля у побережья штата Калифорния ожидается 17 июня. Вместе с Cargo Dragon на Землю прибудут результаты экспериментов, проведенных на МКС, в том числе напечатанные на биопринтере образцы хрящевой ткани.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что в 2027 году на МКС отправится первый чешский астронавт Алеш Свобода.

В апреле НАСА рассказало, что корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Сергеем Тетерятниковым запустят к МКС не ранее середины сентября.