Alibaba разработала свою первую модель ИИ для роботов

Китайская технологическая корпорация Alibaba представила свою первую серию моделей искусственного интеллекта Qwen-Robot для робототехники. Об этом говорится в заявлении компании.

Речь идет о трех функциональных моделях: для манипулирования роботизированной рукой (Qwen-RobotManip), для навигации роботов (Qwen-RobotNav) и для ориентирования в физическом мире (Qwen-RobotWorld).

В феврале 2025 года генеральный директор Alibaba У Юнмин заявил, что в течение трех лет компания инвестирует 380 млрд юаней (около $52 млрд) в создание облачных платформ и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Китай переживает взрывное развитие в сфере искусственного интеллекта. Среди лидеров отрасли - Alibaba, Baidu, DeepSeek, MiniMax, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.