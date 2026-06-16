Пилотируемый корабль «Союз МС-29» прошел проверку на герметичность.

Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«В вакуумной камере на космодроме Байконур корабль находился примерно пять дней. Отсеки и системы проверили при помощи гелиево-воздушной смеси, которая способна обнаружить даже микроскопическую трещину», — говорится в публикации.

Запуск «Союза МС-29» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 14 июля.

Ранее госкорпорация сообщила, что грузовой корабль «Прогресс МС-34» осуществил очередную коррекцию орбиты МКС.

В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что следующий запуск экипажа с Байконура к МКС состоится 14 июля.