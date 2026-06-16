На охоту за астероидами отправят рой мини-спутников

Ученые представили концепцию миссии REMORA — системы автономных мини-спутников, способных самостоятельно сближаться с астероидами и подробно изучать их. Такая технология может значительно повысить эффективность планетарной защиты и помочь оценить перспективы добычи ресурсов в космосе.

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Астероиды в Солнечной системе — это своеобразные капсулы времени. Они сохранили вещество, из которого около 4,5 миллиарда лет назад формировались планеты, включая Землю. Поскольку столкновения с подобными объектами неоднократно влияли на историю нашей планеты, ученые стремятся понять их происхождение, а также научиться своевременно выявлять потенциально опасные тела. К ним, по состоянию на ноябрь 2025 года, относят 2513 объектов.

При этом даже сравнительно небольшие астероиды способны нанести серьезный ущерб, что наглядно продемонстрировал взрыв Челябинского метеорита в 2013 году. Правда, наблюдений с Земли недостаточно для получения четкой информации.

Телескопы позволяют определить орбиту и некоторые внешние характеристики, но не могут надежно установить внутреннее строение объекта, распределение массы и прочность вещества. Именно эти параметры определяют, насколько эффективными окажутся методы отклонения астероида в случае угрозы столкновения с Землей.

Для решения проблемы исследователи из Университета Ливерпуля (Великобритания) предложили новый подход. Проект REMORA предполагает отправку целого флота аппаратов класса CubeSat. Каждый такой спутник сможет автономно подлетать к астероиду, удерживаться рядом с ним или даже совершать посадку для проведения измерений.

Название проекта отсылает к рыбам-прилипалам реморам. Они сопровождают крупных морских животных, и по аналогии маленькие спутники будут «сопровождать» астероиды, собирая данные об их движении и свойствах.

В отличие от традиционных межпланетных миссий, изучающих один объект за раз и требующих значительных затрат, новая технология рассчитана на работу сразу с несколькими астероидами. В долгосрочной перспективе ученые предложили создать систему из шести автономных аппаратов, способных независимо изучать шесть различных тел. Сегодня насчитывается более 40 тысяч околоземных астероидов.

Технологии автономной навигации играют в проекте ведущую роль. Исследователи разрабатывают программные комплексы, которые позволят аппаратам самостоятельно рассчитывать траектории, экономить топливо и безопасно маневрировать в очень сложных гравитационных условиях вблизи малых небесных тел. Для проверки этих алгоритмов в Университете Ливерпуля разрабатывают специальный испытательный комплекс Zero-G AstroLab, где можно моделировать условия микрогравитации и отрабатывать работу спутников практически в реальном времени.

Полученные данные будут полезны не только для предотвращения возможных столкновений с Землей. Многие астероиды содержат значительные запасы воды, которую можно использовать для производства ракетного топлива, обеспечения жизнедеятельности экипажей и защиты от космической радиации. В них также могут находиться редкие металлы, представляющие коммерческий интерес.

Но прежде чем говорить о добыче, необходимо научиться точно определять состав и структуру конкретных объектов — именно эту задачу призваны решить миссии нового поколения и REMORA в частности.

Авторы доклада, размещенного на сервере препринтов Корнеллского университета, отметили, что развитие подобных технологий позволит проводить быстрые и сравнительно недорогие миссии в дальний космос, существенно расширит возможности планетарной защиты, а также создаст научную и техническую основу для будущей экономики космических ресурсов.