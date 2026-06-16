Активность на Солнце снижается

Солнечная активность продолжает снижаться и в ближайшее время может опуститься до минимальных значений на фоне сезонного затишья и спада текущего солнечного цикла, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

© Нейросеть

"Солнечная активность на глазах впадает в традиционную летнюю спячку, к которой на этот раз добавляется общая ситуация спада солнечного цикла", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в настоящее время сохраняется слабо повышенная вспышечная активность, которая поддерживается за счет группы пятен 4465, но "как только в ней закончится энергия <…> все параметры солнечной активности уйдут в ноль".

Кроме того, специалисты отмечают низкую геомагнитная активность. "Прогноз на месяц предвещает вообще все 30 зеленых дней. Маловероятно, что так оно и будет - что-то все равно произойдет, как это всегда и бывает, но что это будет и когда, на данный момент непонятно", - подчеркивается в сообщении.