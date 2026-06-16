Необычный наскальный рисунок возрастом около 4000 лет обнаружили в Хакасии

Стилизованное изображение лица нашли на скале в Республике Хакасия. Археологи называют этот рисунок не имеющим аналогов, и не только в силу возраста (этому петроглифу как минимум четыре тысячелетия), но и по другим причинам.

Рисунок оставлен древними людьми, принадлежавшими к так называемой Окуневской культуре, которую историки датируют III - II тысячелетиями до Рождества Христова, передает ТАСС со ссылкой на руководителя некоммерческой организации "Археологическое исследование Сибири" Тимофея Ключникова.

Археологи нашли изображение на Сорских столбах. Раньше подобных рисунков на скалах не встречалось, такие петроглифы видели лишь на плитах из погребений, рассказал Ключников.

Первые петроглифы на упомянутых скалах были зафиксированы в 2025 году. Однако взбудораживший ныне ученых рисунок тогда ускользнул от внимания исследователей.

Он представляет собой личину (стилизованное изображение лица), нанесенную на плоскую каменную поверхность охрой. Предварительно специалисты датируют рисунок серединой III тысячелетия до нашей эры.