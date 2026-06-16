Создан уникальный экран для «умных» окон и очков

Изготовленные сетчатые электроды одновременно обладают высокой оптической прозрачностью (93–99%) и низким поверхностным сопротивлением (1,1–4,0 Ом/кв). Кроме того, их фактор качества (отношение электрической проводимости к оптической) превышает 10 000 — это один из лучших показателей среди прозрачных электродов толщиной менее микрона.

© Naukatv.ru

Эффективность технологии продемонстрировали на прототипе — зеленом OLED на стекле с сетчатым электродом. Он во всех отношениях превзошел аналог с электродом из сплошного слоя серебра толщиной 20 нм.

По словам исследователей, предложенный метод отличается как простотой, так и масштабируемостью: он позволяет формировать высокоточные рисунки металлических электродов с помощью обычного термического напыления в вакууме.