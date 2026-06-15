Инсайдер предупредил о возможных дефектах покрытия в iPhone 18 Pro

Будущие смартфоны Apple серии iPhone 18 Pro получат алюминиевый корпус, несмотря на жалобы пользователей на долговечность покрытия. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Fixed Focus Digital.

По словам инсайдера, iPhone 18 Pro оснастят корпусом из алюминиевого сплава, который обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Он также подчеркнул, что новинка может повторить проблемы iPhone 17 Pro с отслаиванием и сколами покрытия на новых цветовых вариантах устройства.

Владельцы iPhone 17 Pro ранее жаловались на появление сколов и повреждения покрытия на корпусе, однако при обращении в сервисные центры Apple нередко получали отказ в гарантийном обслуживании. Компания, как утверждается, классифицировала подобные дефекты как естественный износ и особенность используемого материала.

Проблемы с долговечностью корпуса начали обсуждаться вскоре после выхода iPhone 17 Pro, который стал первым за несколько лет поколением Pro-смартфонов Apple, лишившимся титановой рамки в пользу цельного корпуса из анодированного алюминия.

Наибольшее число жалоб поступало на синие и оранжевые версии Dark Blue и Cosmic Orange. Пользователи отмечали, что на корпусе быстро появляются царапины и следы эксплуатации. Некоторые также сообщали об изменении оттенка корпуса со временем: в частности, версия Cosmic Orange могла приобретать розоватый или золотистый оттенок.

По слухам, iPhone 18 Pro будет доступен в четырех цветах: Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray и Silver. Презентация новых смартфонов Apple ожидается в сентябре 2026 года.