MacBook с сенсорным дисплеем почти готов

По данным китайского инсайдера Instant Digital, который ранее неоднократно точно раскрывал планы Apple, первый ноутбук компании с поддержкой сенсорного ввода уже фактически подтверждён.

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Его слова совпадают с более ранними прогнозами аналитика Мин-Чи Куо и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, которые также ожидают появления сенсорных MacBook Pro в 2026-2027 годах.

Разговоры о сенсорном MacBook ведутся уже несколько лет. Изначально предполагалось, что Apple выпустит подобное устройство ещё в середине десятилетия, однако сроки были перенесены. Сейчас большинство источников сходятся во мнении, что дебют состоится вместе с крупным обновлением линейки MacBook Pro.

Ожидается, что новые модели получат OLED-дисплеи, чипы M6 Pro и M6 Max, более тонкий корпус и переработанный дизайн экрана. Некоторые утечки также указывают на возможное появление бренда MacBook Ultra для самых производительных версий ноутбуков.

При этом Apple не собирается превращать MacBook в аналог iPad. По имеющейся информации, сенсорный экран станет дополнительным способом взаимодействия с системой, а не её основой. Пользователи смогут одинаково комфортно работать как с помощью трекпада и мыши, так и через касания экрана.

Интересно, что macOS 27 Golden Gate уже демонстрирует первые признаки подготовки к такому переходу. В системе появились более удобные для сенсорного управления элементы интерфейса, а функция Sidecar теперь позволяет взаимодействовать с интерфейсом macOS на iPad при помощи пальцев.

Если слухи подтвердятся, это станет одним из самых значительных изменений философии Mac за последние годы. Ранее Apple последовательно отвергала идею сенсорных ноутбуков, считая классическую схему управления с клавиатурой и трекпадом более удобной для длительной работы. Однако рынок и пользовательские привычки постепенно меняются, и компания, похоже, готова пересмотреть свою позицию.

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