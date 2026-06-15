RuStore добавил полезную для разработчиков опцию

Российский магазин приложений RuStore предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в разделе "Страны и регионы" консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки.

Функция позволяет определять географию распространения продукта в зависимости от целевой аудитории и планов по развитию. Разработчик может открыть доступ сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки, где приложение будет наиболее востребовано.

В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и стран СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки. Кроме того, приложение можно разместить на рынке стран Океании.