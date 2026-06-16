Есть ли у животных характеры?

Мы привыкли думать, что у диких животных нет «человеческого» характера — семейных драм, психологических травм и странных привычек. Но в реальности это не так. У каждого животного есть личность, и они подвержены почти тем же самым раздражителям, что и люди. Портал popsci.com рассказал о характерах животных и том, что на них влияет.

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У животных, как и у людей, самые ранние переживания зачастую формируют самые глубокие шрамы — или, напротив, преимущества. На их характеры влияют взаимодействия с родителями, братьями, сестрами, другими животными и людьми. Пронаблюдать это в реальности совсем не трудно: достаточно взглянуть на множество собак в приютах, которые попали туда с улицы или от жестоких хозяев.

При этом вряд ли многие люди могли наблюдать детскую травму у, например, белки. Тем не менее, по мнению ученых, данный принцип применим к любому животному.

Еще один важный, но не решающий, фактор — генетика. Можно подумать, что животные более подверженные влиянию генов, чем люди, поскольку их поведение подчиняется инстинктам. Но, на самом деле, генетика отвечает примерно за 35% характера животного — так же, как и среди людей. Разница лишь в том, что у животных проще выделить генетические черты и повадки. Для этого, к примеру, ученые могут поменять яйца между гнездами ранних птиц и посмотреть, как будет проявляться поведение новорожденных птенцов.

Правда, специалисты все-таки не могут сказать, что важнее — генетика или окружение. Научные работы и исследования показывают, что взаимосвязь между этими и многими другими факторами слишком сложная.

Помимо всего прочего, характер животного может быть разным в зависимости от вида. Для эволюционных биологов это фундаментальная характеристика; черты характера и поведения многих животных сильно варьируются в зависимости от эволюции каждого конкретного вида. Для попугая набор признаков будет одним, для рыбы — другим, для кита или термита — третьим.

Немаловажный аспект характера — его постоянство. Неожиданно, но характеры животных обычно мало меняются в течение жизни. «Слепок», который формируется в юном возрасте, сохраняется и у взрослой особи, даже по мере естественных изменений в поведении. Но этот слепок не является непреложным; новое окружение, социальные взаимодействия и даже перемены в здоровье могут повлиять на повадки животного.

Нельзя сказать, меняются ли у людей характеры больше, чем у животных, но можно отметить одну примечательную деталь — нашему пониманию повадок животных мешают наши же предрассудки. Отчасти дело в том, что принятие самого факта наличия характера у животных требует от человека определенной ментальной гимнастики. Нам нужно принять, что люди не такие выдающиеся, как мы думали, параллельно воспринимая животных как более сложных созданий.