Huawei выпустила HarmonyOS 7

HarmonyOS 7 включает обновлённый визуальный интерфейс, более глубокую интеграцию ИИ и ряд новых функций, ориентированных на безопасность. Huawei представляет HarmonyOS 7 как значительное обновление, основанное на нескольких ключевых принципах.

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Пространственная персонализация

Обновление предлагает новую функцию пространственной персонализации. Она задействует аппаратные возможности устройства, чтобы преобразовывать обычные изображения в 3D-эффект на экране телефона. Один из примеров – экран блокировки, где обои оживают благодаря этому эффекту. Кроме того, системные элементы интерфейса, такие как ползунки и кнопки, теперь получили объёмную подсветку, напоминающую стиль «жидкого стекла» от Apple. При этом Huawei сделала эту функцию более интерактивной и интуитивной.

Усиленные возможности искусственного интеллекта

ИИ становится всё важнее для платформы HarmonyOS. Huawei внедряет новые интеллектуальные функции, которые позволят создавать более персонализированный опыт, повышать производительность и обеспечивать умное взаимодействие между устройствами. Ожидается, что на конференции HDC 2026 компания анонсирует дополнительные инструменты и фреймворки, связанные с ИИ.

Повышенная безопасность и защита личных данных

Безопасность по-прежнему остаётся одним из главных приоритетов компании. В HarmonyOS 7 интегрированы усовершенствованные механизмы защиты, направленные на безопасность пользовательской информации, улучшенный контроль конфиденциальности и создание более защищённой среды для работы приложений и сервисов.

Расширенная совместимость устройств

Стабильное и бесшовное взаимодействие между гаджетами – одна из ключевых особенностей HarmonyOS. С выходом HarmonyOS 7 компания стремится ещё сильнее расширить возможности взаимодействия различных устройств: смартфонов, планшетов, ПК, носимых гаджетов и устройств «умного дома». Это должно сформировать более связанный и согласованный пользовательский опыт на разных платформах.

Оптимизированная и более плавная работа системы

Huawei уделила значительное внимание повышению производительности. По словам компании, HarmonyOS 7 обеспечивает более плавную анимацию, ускоренную реакцию системы и в целом более комфортное использование. Также разработчикам стали доступны усовершенствованные инструменты и процессы, которые помогают эффективнее разрабатывать и оптимизировать приложения.

Сроки выхода и поддерживаемые устройства

Начиная с сегодняшнего дня бета-версия HarmonyOS 7 становится общедоступной для энтузиастов.

Бета-версия HarmonyOS 7 для разработчиков доступна для следующих устройств: Huawei Mate 80 Pro, Mate X7, Mate XTs Master, Pura 90 Pro Max, Pura X, Pura X Collector’s Edition и nova 15 Pro.