В Google Earth теперь можно летать на самолете

Google расширила возможности картографического сервиса Google Earth, добавив в него полноценный режим авиасимулятора. Нововведение доступно всем пользователям веб-версии бесплатно, сообщает Hot Hardware.

Идея виртуальных полетов появилась в Google Earth еще в 2007 году, однако долгое время оставалась своеобразным «пасхальным яйцом» для ограниченного круга пользователей. Теперь компания интегрировала авиасимулятор непосредственно в браузерную версию сервиса, сделав его частью основного интерфейса.

Технологическая база для реализации такого режима существовала давно. Google Earth использует подробные данные о рельефе местности и высотах, формируя трехмерную модель поверхности планеты. Благодаря этому пользователи могут не только просматривать объекты с различных ракурсов, но и перемещаться над ними в режиме, имитирующем полет летательного аппарата.

Для активации новой функции достаточно выбрать режим авиасимулятора в разделе «Инструменты» — «Имитация полета». Управление осуществляется с помощью клавиатуры и мыши: клавиши направления отвечают за изменение курса, а Page Up и Page Down позволяют регулировать скорость движения. Наиболее реалистичное изображение достигается при использовании спутникового режима отображения карт.

Качество визуализации во многом зависит от скорости интернет-соединения. В частности, детальная прорисовка городской застройки может загружаться по мере приближения пользователя к объектам, тогда как природные ландшафты и горный рельеф отображаются заметно быстрее.

Ранее Google представила поисковых агентов на основе искусственного интеллекта, отслеживающих изменения в интернете.