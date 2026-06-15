В России нашли поселение «цивилизации» Аркаима

Под Челябинском нашли самое северное поселение народа, построившего Аркаим. Об этом со ссылкой на ученых Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) сообщает РИА Новости.

По словам заместителя директора Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Федора Петрова, обнаруженное поселение бронзового века представляло собой окруженную рвом и стеной «крепость», от которой к настоящему времени сохранились лишь фрагменты вала.

«По предварительным данным, внутри этой стены были жилые постройки, а найденные фрагменты керамики синташтинской культуры доказывают, что это поселение "цивилизации" Аркаима», — сказал замдиректора.

По словам Петрова, «дальнейшее изучение этого археологического памятника даст новую информацию о расселении на Урале древних индоевропейцев четыре тысячи лет назад, их хозяйстве, культуре и обществе».

Аркаим — комплекс из укрепленного города, двух некрополей и останков древних пастбищ — обнаружен в 1987 году в двух километрах к юго-востоку от поселка Александровского (Челябинская область). В Аркаиме люди жили, как предполагается, в III — II тысячелетиях до нашей эры. По одной из популярных гипотез, жителями поселения были носители праиндоиранского языка.

В августе 2024 года археологи Южно-Уральского государственного университета сообщили об обнаружении захоронения «странствующего металлурга» эпохи бронзы.