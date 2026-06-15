Две модели Apple активно скупают в России

Новые MacBook Neo и последний iPhone e-серии быстро стали популярными в России. Начиная с марта предзаказы на бюджетные MacBook Neo составили 14% от всех продаж ноутбуков Apple, а iPhone e-серии – 34% от продаж смартфонов компании. Об этом сообщает "Коммерсант".

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Самым востребованным ноутбуком стал MacBook Neo 13 в цвете Citrus. Наибольшим спросом пользовались версии с памятью 8/512 и 8/256 гигабайтов. Среди смартфонов лидером продаж оказался Apple iPhone 17e в черном цвете с поддержкой Dual eSIM.

Средняя стоимость iPhone 17e составила около 64 тысяч рублей, а MacBook Neo – 58 тысяч рублей. Для сравнения: средний чек на покупку ноутбука в России сейчас достигает 241,4 тысячи рублей, а смартфона iPhone – 108,2 тысячи рублей.

В ретейле отметили, что часть новинок Apple в 2026 году вышла на рынок дешевле предыдущих поколений. К примеру, iPhone 17e с памятью 256 гигабайтов оказался примерно на 25 тысяч рублей дешевле аналогичной версии 16e, а новый iPad Air – на 7 тысяч рублей доступнее прошлогодней модели.

По оценкам участников рынка, Apple сохраняет сильные позиции в премиальном сегменте, однако сталкивается с усиливающейся конкуренцией со стороны китайских производителей. При этом спрос постепенно смещается в сторону более доступных устройств компании. В частности, популярность набирают базовые версии MacBook и новый Neo, который стал первым ноутбуком Apple, ориентированным на бюджетный сегмент.

Эксперты также отметили, что покупатели получают больше возможностей за прежние деньги. Например, iPhone 17 вышел по цене предыдущего поколения, но уже с накопителем на 256 гигабайтов вместо 128. По мнению участников рынка, такая стратегия помогает Apple укреплять позиции в среднем ценовом сегменте смартфонов и ноутбуков.

Ранее Apple на ежегодной конференции представила iOS 27 и обновленного голосового помощника Siri AI, который получил собственное приложение в виде чата с возможностью текстового и голосового взаимодействия. Siri стала лучше понимать контекст, анализировать переписку, календарь и контакты для выполнения сложных запросов.

В систему также внедрили поиск Search or Ask, объединяющий Spotlight и Siri, а также возможность переключаться между моделями ИИ. При необходимости помощник может передать запрос ChatGPT, Gemini или Claude.