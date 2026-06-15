Ученые запустили суперкомпьютер для лечения онкологии

В Австралии официально запущен суперкомпьютер MAVERIC, работающий на базе искусственного интеллекта. Он построен в Университете Монаша, передает hpcwire.com.

Исследователи уже используют его для ускорения работы в онкологии, изучения инфекционных заболеваний, борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам и разработки новых лекарств. Среди текущих проектов — поиск биомаркеров для лечения рассеянного склероза, создание моделей ИИ для поддержки психического здоровья, улучшение диагностики рака кожи, моделирование звездообразования и анализ снимков Антарктиды, накопленных за десятилетия.

Суперкомпьютер расположен на территории кампуса CDC Data Centres в Мельбурне. Он использует замкнутую систему жидкостного охлаждения, которая повышает эффективность использования воды и позволяет проводить устойчивые исследования в больших масштабах.

Ректор университета Шарон Пикеринг назвала запуск MAVERIC важной вехой для австралийского исследовательского потенциала. По ее словам, суперкомпьютер дает стране передовые суверенные возможности, а ученым — доступ к мощностям, необходимым для решения сложных научных и социальных задач. Это напрямую улучшит жизнь австралийцев, преобразуя данные в реальные решения для здоровья и устойчивого будущего.