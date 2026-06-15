В Испании заработал крупнейший в мире двигатель на чистом водороде
По данным пресс-релиза Wärtsilä, в испанском городе Бермео проведено испытание, в ходе которого крупный энергетический двигатель впервые в реальных условиях энергосети работал исключительно на чистом водороде. Система обеспечила подачу электроэнергии в национальную сеть, что рассматривается как важный тест для будущих низкоуглеродных энергосистем.
Испытание в Бермео
Ключевым элементом эксперимента стала демонстрация работы двигателя без примеси природного газа. Ранее водородные установки в энергетике чаще всего использовали смесь топлива, что снижало требования к инфраструктуре. В данном случае речь идет о полном переходе на водород в условиях подключения к сети, а не лабораторном стенде.
«Это первая в мире демонстрация крупномасштабного водородного двигателя, работающего на 100% чистом водороде», — говорится в пресс-релизе компании.
Двигатель и техническая основа
Использовалась установка Wärtsilä 31H2, относящаяся к платформе Wärtsilä 31. Производитель позиционирует ее как один из наиболее эффективных многотопливных 4-тактных двигателей. Водород в данном случае выступает единственным источником энергии для генерации электричества.
Компания подчеркивает, что технология выводит водород из экспериментальной зоны в область прикладной энергетики и интеграции в существующие сети.
Зачем это энергосистеме
Интерес к таким решениям связан с ростом доли ветровой и солнечной генерации. По оценкам отраслевых прогнозов, к 2030 году мировые мощности этих источников могут увеличиться примерно на 4600 гигаватт. Их слабое место — нестабильность выработки, зависящая от погоды и времени суток.
В таких условиях энергосистемам требуются быстро включаемые резервные мощности, способные компенсировать провалы генерации и пики потребления.
Как работает водородная цепочка
Схема, которую описывает компания, опирается на так называемый «зеленый водород». Избыточная электроэнергия от ветра и солнца направляется в электролизеры, где вода разделяется на кислород и водород. Полученный газ можно хранить и использовать позже.
В момент дефицита энергии водород сжигается в двигателе, который вырабатывает электричество без углеродных выбросов на этапе эксплуатации. Такая модель превращает водород в своего рода энергетический аккумулятор для сети.
Возможные применения и ограничения
Помимо балансировки энергосистем, подобные установки рассматриваются для автономного энергоснабжения удаленных территорий и промышленных объектов с высоким потреблением. Отдельно упоминаются дата-центры, включая инфраструктуру для искусственного интеллекта, где требуется стабильное и масштабное энергоснабжение при снижении углеродного следа.
При этом компания отмечает, что дальнейшее масштабирование зависит не столько от инженерных ограничений, сколько от экономики и инфраструктуры: логистики водорода, трубопроводов, хранилищ и регуляторных условий.
«Наш водородный двигатель Wärtsilä 31H2 работает на 100% водороде и поставляет электроэнергию в национальную энергосеть Испании, демонстрируя, что крупномасштабные водородные двигатели могут обеспечить гибкую, регулируемую и устойчивую выработку электроэнергии, необходимую для поддержки будущих систем возобновляемой энергетики», — заявил Расмус Тейр, директор по технологической стратегии и декарбонизации Wärtsilä.
По его словам, ключевым фактором дальнейшего внедрения станет создание нормативной базы и инвестиционных механизмов, а также развитие инфраструктуры транспортировки и хранения водорода.