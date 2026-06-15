Xiaomi выпустила убийцу ChatGPT

Китайская корпорация Xiaomi представила агента искусственного интеллекта (ИИ) MiMo Code. На это обратило внимание издание GizmoChina.

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MiMo Code назвали не только моделью логического мышления, но и полноценным агентом для программирования. Компания также открыла ее исходный код и разрешила третьим лицам модифицировать и распространять в коммерческих целях.

Главной особенностью модели является система постоянной памяти, благодаря которой ИИ-агент постоянно запоминает контекст общения с пользователем и записывает все свои действия. Благодаря этому работу над проектами можно начинать с того же места, на котором она завершилась в прошлый раз. По словам журналистов, MiMo Code называют убийцей ChatGPT и других чат-ботов. Так, в программе для оценки эффективности моделей SWE-Bench Pro она показала результат 62 процента — специализированная модель Claude Code набрала 57 процентов. В бенчмарке Terminal Bench2 разработка Xiaomi достигла 73 процента — это больше, чем у Claude Code (68 процентов).

Также в Xiaomi рассказали о режиме «Составление» (Compose mode). С его помощью можно не просить ИИ выполнять каждый шаг по отдельности, а задать приблизительную цель — агент попытается самостоятельно просчитать и обработать весь процесс. Технология MiMo-V2.5-ASR позволяет не вводить запросы вручную, а надиктовывать их через микрофон.

В начале мая американский стартап OpenAI представил новую базовую модель GPT‑5.5 Instant. Ее начали применять в качестве модели по умолчанию в чат-боте ChatGPT для пользователей с бесплатным доступом.