Всегда ли шаровая молния смертельна

Шаровые молнии опасны, но не всегда смертельны – все зависит от их мощности, заявил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

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«Шаровая молния передает поражение двумя способами – зарядом и теплом. Она может ударить человека с энергией нескольких взрывчаток насмерть, а может пройти, коснувшись, и оставить ожоги и следы тока», – рассказал он РИА Новости.

Ученый советует при виде шаровой молнии не двигаться и не использовать гаджеты. Он отметил, что такие молнии существуют до 20 секунд.

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