Запрет на вход через Gmail заработал в России

В России начал действовать запрет на авторизацию через Gmail и другие зарубежные сервисы. Ряд интернет-площадок уже ограничил вход с использованием иностранных учетных записей.

© Вечерняя Москва

14 июня пользователи заметили, что отдельные ресурсы начали вводить ограничения на практике. В частности, на «Авито» больше нельзя войти в аккаунт через учетную запись Google. О внедрении аналогичных мер другими отечественными сервисами официально не сообщалось.

9 июня Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий сайты отказаться от такой формы авторизации. За нарушение требований предусмотрены административные штрафы до 700 тысяч рублей. Согласно действующим нормам, авторизация пользователей в России должна осуществляться по российскому номеру телефона, через «Госуслуги», с использованием единой биометрической системы либо других российских информационных систем.

Ранее один из ведущих мировых центров сертификации, японский GlobalSign, начал принудительный отзыв SSL-сертификатов у российских интернет-ресурсов.