В межзвездном пространстве нашли сахар

Астрономы впервые обнаружили в межзвездном пространстве настоящий сахар. Это эритрулоза — четырехуглеродная кетоза.

© Мир24

Открытие сделали в молекулярном облаке G+0,693-0,027. Данная область вблизи центра Галактики известна своей плотной и богатой концентрацией органических молекул.

Команда ученых провела наблюдения с помощью 40-метрового телескопа Yebes и 30-метрового телескопа IRAM. Результаты показали, что эритрулозы в облаке по меньшей мере в восемь раз больше, чем ее трехуглеродных аналогов.

Астрохимические модели показали, что эритрулоза образуется непосредственно на ледяных частицах межзвездной пыли, когда более простые двухуглеродные фрагменты (такие как гликолевый альдегид и этиленгликоль) объединяются под воздействием космических лучей.

Открытие назвали важным для понимания возникновения жизни на Земле. Эритрулоза является прямым предшественником треозной нуклеиновой кислоты (ТНК). Это вещество, в свою очередь, лежит в основе генетического материала, который предшествовал РНК и ДНК, сообщает arXiv.

Другое исследование показало, что марсианский метеорит содержит большое количество воды. Авторы новой научной работы использовали неинвазивную технологию КТ-томографию.