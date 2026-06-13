Находка древнего дворца опровергла миф о величии Спарты

Миф, стоящий за усилением античной Спарты, опровергнут открытием древнего дворца. Новое историческое исследование предполагает, что один из самых легендарных городов в истории не был основан как воинственное государство-завоеватель, что опровергает миф о его основании.

Исследование, посвященное Спарте, было недавно опубликовано историком Хансом Беком в ежегоднике Британской школы в Афинах, сообщает Cover Media.

Как напоминает Fox News, Спарта возникла в 9 веке до нашей эры и господствовала на большей части Пелопоннеса примерно с 700 по 371 год до нашей эры. В 371 году до н. э. спартанцы потерпели сокрушительное поражение от фиванцев в битве при Левктрах, что положило начало их упадку.

Хотя Спарту часто вспоминают как воинственное общество, сформировавшееся в результате завоеваний, историческая картина представляется гораздо более сложной.

Используя археологические находки на месте под названием Агиос Василейос, Ханс Бек утверждает, что Спарта возникла на основе более древнего лакедемонского культурного ландшафта, а не была создана с нуля воинами-завоевателями. Лакедемоняне были народом, связанным с регионом Лакедемон, или Лаконией, территорией вокруг Спарты.

В Агиос Василейос археологи обнаружили остатки дворцового комплекса, фрески, бронзовые мечи и административные документы, написанные на линейном языке В, древнейшей письменной форме греческого языка.

Важно отметить, что исследование показало, что главное святилище под названием Амиклай оставалось активным и после разрушения дворца, а позже стало важным как для спартанцев, так и для лакедемонян.

“Возвышение Спарты коренным образом изменило картину”, - утверждает Ханс Бек, профессор Мюнстерского университета.

“Тем не менее, Амиклай сохранил свою репутацию главного места хранения наследия лакедемонян”.

Непрерывность ритуальной деятельности там свидетельствует о том, что более древние лакедемонские традиции сохранились и в период становления Спарты, что усложнило традиционную историю завоеваний.

Исследование не оспаривает более позднюю репутацию Спарты как военной державы, но утверждает, что происхождение города-государства было не просто историей завоеваний.

Напомним, что древняя Спарта считается образцом аристократического государства, в котором в целях подавления недовольства огромной массы подневольных илотов сдерживалось развитие частной собственности и успешно сохранялось равенство среди самих спартанцев. Политический режим в Спарте назывался олигархией, так как политическая власть там принадлежала незначительному меньшинству.

Результаты исследования появились на фоне волны новых открытий, проливающих свет на Древнюю Грецию.

Ранее, в 2026 году, официальные лица объявили об обнаружении, возможно, древнейших деревянных орудий труда, возраст которых насчитывает сотни тысяч лет, напоминает New York Post. Орудия труда были найдены в бассейне Мегалополиса, низменной долине на юге греческого полуострова Пелопоннес.

А cовсем недавно немецкий подросток наткнулся на древнегреческую монету, что стало первой подобной находкой, когда-либо зарегистрированной в Берлине.