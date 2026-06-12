OnePlus 15 научился обмениваться файлами с iPhone

Владельцы OnePlus 15 теперь могут быстро пересылать файлы на iPhone, iPad и Mac. Обновление начало действовать с 9 июня. Для него не нужно скачивать новую прошивку телефона. Достаточно обновить Quick Share.

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Пользователь OnePlus 15 должен включить в настройках Quick Share видимость «Для всех». Владелец iPhone в свою очередь открывает AirDrop в Пункте управления и выбирает «Для всех — на 10 минут». После этого устройства видят друг друга, и файлы передаются напрямую.

В список моделей с такой же «фичой», кстати, входят Google Pixel 10, Samsung Galaxy S24, S25 и S26, OPPO Find X8 и X9, Vivo X300 Ultra, HONOR Magic V6 и Xiaomi 17T Pro.