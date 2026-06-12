Космонавты поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС

Российские космонавты Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России с Международной космической станции.

Видеозапись поздравления опубликовал Роскосмос.

"Поздравляем вас с Днем России! Этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны, наполняет сердца гордостью за ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения", - сказал Кудь-Сверчков.

Сергей Микаев, в свою очередь, отметил необъятность и красоту России, что особенно заметно из космоса.

"Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и приумножая ее богатство", - подчеркнул он.

Андрей Федяев сделал акцент на многонациональности России.

"Здесь бок о бок живут люди разных верований и культур, вместе созидая новое и защищая то общее, что у нас есть - нашу Родину. Мы желаем вам мира, добра и благополучия. Пусть в жизни всегда будет место для новых свершений", - пожелал космонавт.

Празднования в честь Дня России проходят по всей стране. Первым "отмечать" начал традиционно Дальний Восток - там впервые прошел парад аэроглиссеров и фестиваль беспилотников. Далее праздничную эстафету подхватили другие регионы страны. В Москве праздничные мероприятия проходят на 300 площадках.