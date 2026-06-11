Эль-Ниньо-2026 получил прозвище "Годзилла"

Климатический феномен Эль-Ниньо сформировался в прогретом Тихом океане и, как ожидается, достигнет исторической силы. Он может стать крупнейшим природным катаклизмом в истории наблюдения, сообщает The Guardian.

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По оценкам метеорологов, Эль-Ниньо, вступающий в естественный цикл потепления, еще больше разогреет земной шар, который уже нагревается из-за загрязнения ископаемым топливом, и, вероятно, усилит экстремальные погодные условия по всей планете.

По силе он может сравняться или даже превысить рекордный Эль-Ниньо, который начался в 1997 года и привел к ущербу в миллиарды долларов от аномальной жары, наводнений, засух, торнадо и лесных пожаров.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (Noaa) официально подтвердило потепления Тихого океана вблизи экватора, которое влияет на погодные условия по всему земному шару. С вероятностью 63% Эль-Ниньо станет настолько сильным этой поздней осенью и ранней зимой, что войдет в число крупнейших катаклизмов за всю историю наблюдений, начиная с 1950 года.

Еще до своего официального появления этот Эль-Ниньо получил разные прозвища - от "супер" до "Годзиллы". Специалисты не пугают, они хотят, чтобы люди были готовы к испытаниям, отмечает издание.