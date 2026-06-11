$71.9182.97

Свинцов: Telegram может полностью восстановить работу в России по примеру Roblox

Газета.Ruиещё 3

Мессенджер Telegram может полностью восстановить легальную работу в России по примеру игровой платформы Roblox, которая ранее устранила все претензии контролирующих органов. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

В Госдуме допустили полное восстановление работы Telegram в России
© РИА Новости

По словам депутата, Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, после чего ограничения на работу платформы в стране сняли.

Свинцов считает, что Telegram сейчас является наиболее вероятным кандидатом на аналогичный шаг. Он отметил, что такие ресурсы, как YouTube, WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), напрямую используются американским правительством для пропаганды и разведки, поэтому их легализация — очень далекая перспектива. К Telegram у Роскомнадзора и правительства требования не такие сложные, добавил парламентарий.

«Думаю, при наличии желания со стороны руководства платформы они сделают все необходимое за два-три месяца», — сказал Свинцов.

Депутат разъяснил, что для полной легализации в России администрации Telegram необходимо выполнить три базовых условия. Первое — наличие юрлица на территории РФ для оперативного взаимодействия с Роскомнадзором и Минцифры. Второе — хранение персональных данных и переписки российских пользователей внутри страны. Третье — взаимодействие со спецслужбами по предотвращению террористических угроз, продажи оружия, наркотиков и вербовки. Свинцов подчеркнул, что это мировая практика — такие же требования предъявляют к IT-платформам в США, Европе и Китае.

Роскомнадзор заблокировал Roblox в декабре 2025 года из-за массовых случаев распространения экстремистских материалов, призывов к насилию и пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). 10 июня игровая платформа вновь заработала в России без ограничений.