В Госдуме допустили полное восстановление работы Telegram в России

Мессенджер Telegram может полностью восстановить легальную работу в России по примеру игровой платформы Roblox, которая ранее устранила все претензии контролирующих органов. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По словам депутата, Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, после чего ограничения на работу платформы в стране сняли.

Свинцов считает, что Telegram сейчас является наиболее вероятным кандидатом на аналогичный шаг. Он отметил, что такие ресурсы, как YouTube, WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), напрямую используются американским правительством для пропаганды и разведки, поэтому их легализация — очень далекая перспектива. К Telegram у Роскомнадзора и правительства требования не такие сложные, добавил парламентарий.

«Думаю, при наличии желания со стороны руководства платформы они сделают все необходимое за два-три месяца», — сказал Свинцов.

Депутат разъяснил, что для полной легализации в России администрации Telegram необходимо выполнить три базовых условия. Первое — наличие юрлица на территории РФ для оперативного взаимодействия с Роскомнадзором и Минцифры. Второе — хранение персональных данных и переписки российских пользователей внутри страны. Третье — взаимодействие со спецслужбами по предотвращению террористических угроз, продажи оружия, наркотиков и вербовки. Свинцов подчеркнул, что это мировая практика — такие же требования предъявляют к IT-платформам в США, Европе и Китае.

Роскомнадзор заблокировал Roblox в декабре 2025 года из-за массовых случаев распространения экстремистских материалов, призывов к насилию и пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). 10 июня игровая платформа вновь заработала в России без ограничений.