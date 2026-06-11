Обновление iOS сломало iPhone

Пользователей смартфонов Apple предостерегли от установки бета-версии iOS 27. Об этом сообщает издание SlashGear.

8 июня Apple на презентации WWDC 2026 представила новую версию операционной системы (ОС) для iPhone, а позже открыла доступ для всех к ее бета-версии. Журналисты медиа обратили внимание, что многие установившие обновление владельцы iPhone начали жаловаться на многочисленные ошибки и снижение автономности устройств. В этой связи журналисты портала предостерегли пользователей от установки iOS 27.

Неожиданной проблемой оказался сбой при установке ОС. Обладатели смартфонов Apple рассказали, что установка iOS 27 прерывалась на определенном моменте и телефон зависал.

«В таком случае экран девайса остается черным даже после попытки включить iPhone или подключить его к зарядному устройству», — заметили авторы.

Как оказалось, на поломку чаще всего жаловались пользователи iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Пострадавшим обладателям устройств рекомендовали сбросить прошивку девайса путем его перевода в режим DFU. Для этого придется подключить телефон к компьютеру на Mac или Windows.

«К сожалению, после сброса вы потеряете все свои приложения и данные, и вам, возможно, потребуется обойти блокировку активации, введя свой Apple ID и пароль», — заметили специалисты.

Публичная версия iOS 27, в которой должны исправить все известные ошибки, выйдет осенью.

Ранее журналисты издания BGR призвали пользователей не покупать iPhone SE 3 в 2026 году. По их словам, самый дешевый смартфон Apple слишком сильно устарел за четыре года с момента выхода.