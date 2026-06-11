В Совфеде назвали условие отмены интернет-ограничений

Многие ограничения в интернете исчезнут, как только государству удастся договориться с крупными международными площадками о соблюдении российских законов. Об этом заявил глава сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью RTVI.

Сенатор признал, что ограничения в сети объективно существуют, причем во всем мире. Они, по его словам, в первую очередь связаны с формированием национального регулирования деятельности транснациональных корпораций.

«Это вопрос суверенитета. Вопрос того, готовы ли эти информационные площадки учитывать особенности национального регулирования, будут ли они действительно работать с правительством как с партнером и соблюдать местные требования», — пояснил Клишас.

Говоря о практике ограничений в разных странах, сенатор отметил, что в Китае интернет регулируется внутренними правилами, но при этом остается достаточно свободным, — тогда как в Великобритании, судя по ее прессе, свободы меньше.

Клишас заверил, что государство пытается договориться с крупными интернет-площадками о правилах работы на российском рынке в поисках баланса между публичными и частными интересами.

«Как только мы об этом с ними договоримся, многие ограничения исчезнут сами собой», — заключил сенатор.

При этом он выразил уверенность, что международные компании должны соблюдать российское законодательство в любом случае.