В России подешевел iPhone 17

На российской рынке в начале лета рекордно подешевел стартовый смартфон линейки Apple iPhone 17. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

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Стоимость базовой модели с 256 гигабайтами встроенной памяти обрушилась с 62 до 59 тысяч рублей за несколько недель. Такая цена доступна на маркетплейсах. В небольших интернет-магазинах iPhone 17 можно приобрести еще дешевле — за 58-55 тысяч рублей. Новую цену смартфона журналисты медиа назвали рекордно низкой.

«Для сравнения, в начале года iPhone 17 стоил от 75 тысяч рублей. Менее чем за полгода цена девайса упала в среднем на 25 процентов», — подчеркнули авторы портала.

Они напомнили, что в декабре 2025 года недорогой девайс предлагали за 82 тысячи рублей, а в сентябре — на старте продаж — аппарат стоил 110 тысяч рублей.

Телефон Apple получил 6,3-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с поддержкой гибридной частоты экрана до 120 герц и максимальной яркостью 3000 нит. Смартфон работает на процессоре A19 и имеет 8 гигабайт оперативной памяти. Также iPhone 17 вышел с двойной камерой с объективами на 48 мегапикселей и батареей емкостью 3692 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что в начале лета в России снизилась цена на самый продвинутый смартфон Apple. Модель iPhone 17 Pro Max снизилась на маркетплейсах до 85 тысяч рублей.