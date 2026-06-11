Китай успешно вывел на орбиту экспериментальный спутник связи

Пекин успешно вывел на заданную орбиту экспериментальный космический аппарат, предназначенный для испытаний передовых технологий многодиапазонной высокоскоростной передачи данных.

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» успешно доставила на орбиту экспериментальный спутник связи номер 25, передает РИА «Новости». Запуск состоялся с космодрома Вэньчан.

«11 июня в 15.30 по пекинскому времени успешно запущен экспериментальный спутник связи номер 25 с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан», – сообщило центральное телевидение Китая.

Космический аппарат благополучно достиг заданной орбиты, и миссия признана полностью успешной. Новый спутник будет задействован для тестирования технологий многодиапазонной высокоскоростной спутниковой связи. Этот старт стал 650-м для ракет-носителей семейства «Чанчжэн».

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 июня ракета-носитель «Чанчжэн-8» доставила в космос группу аппаратов «Цяньфань» для обеспечения коммерческого интернета.

1 июня китайская ракета Long March-12B Y1 вывела на заданные орбиты еще одну группу сетевых спутников.

В декабре прошлого года Пекин осуществил запуск 16-й группы космических аппаратов для глобальной сети спутникового интернета SatNet.