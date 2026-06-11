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Китай успешно вывел на орбиту экспериментальный спутник связи

Деловая газета "Взгляд"

Пекин успешно вывел на заданную орбиту экспериментальный космический аппарат, предназначенный для испытаний передовых технологий многодиапазонной высокоскоростной передачи данных.

Китай успешно вывел на орбиту экспериментальный спутник связи
© Global Look Press

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» успешно доставила на орбиту экспериментальный спутник связи номер 25, передает РИА «Новости». Запуск состоялся с космодрома Вэньчан.

«11 июня в 15.30 по пекинскому времени успешно запущен экспериментальный спутник связи номер 25 с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан», – сообщило центральное телевидение Китая.

Космический аппарат благополучно достиг заданной орбиты, и миссия признана полностью успешной. Новый спутник будет задействован для тестирования технологий многодиапазонной высокоскоростной спутниковой связи. Этот старт стал 650-м для ракет-носителей семейства «Чанчжэн».

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 июня ракета-носитель «Чанчжэн-8» доставила в космос группу аппаратов «Цяньфань» для обеспечения коммерческого интернета.

1 июня китайская ракета Long March-12B Y1 вывела на заданные орбиты еще одну группу сетевых спутников.

В декабре прошлого года Пекин осуществил запуск 16-й группы космических аппаратов для глобальной сети спутникового интернета SatNet.