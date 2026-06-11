Google признала проблему с циклической перезагрузкой Pixel
Три месяца спустя после первых жалоб владельцев смартфонов Pixel компания Google все еще расследует масштабный сбой, который произошел после весеннего обновления Android. Этот сбой вызывал циклические перезагрузки устройств и в некоторых случаях делал их почти непригодными для использования, сообщает Android Authority.
Согласно многочисленным жалобам пользователей, смартфоны серий от Pixel 6 до Pixel 10 могут зависать на экране загрузки с логотипом Google, зацикливаться на процессе запуска системы или автоматически перезагружаться сразу после ввода PIN-кода. Некоторые также сообщают о невозможности перейти в режим восстановления, что существенно усложняет установку исправлений и диагностику неисправности.
Google официально подтвердила наличие проблемы, разослав пострадавшим пользователям уведомления о продолжающемся расследовании. В компании отметили, что сбой связан с программными обновлениями, выпущенными в марте, апреле и мае, и подчеркнули, что дальнейшие действия зависят от состояния конкретного устройства. Владельцам проблемных смартфонов рекомендовали обратиться в службу поддержки Pixel для получения индивидуальных инструкций по восстановлению работоспособности устройств.
Изначально Google рассчитывала устранить проблему с помощью майского пакета обновлений безопасности, однако жалобы продолжают поступать. На платформе отслеживания ошибок компании уже опубликовано более 800 комментариев пользователей, столкнувшихся с аналогичными симптомами.
Также Google рекомендует владельцам затронутых устройств воздержаться от установки бета-версий Android 17, поскольку тестовые сборки могут усугубить ситуацию. Сроки выпуска окончательного исправления компания пока не раскрывает.