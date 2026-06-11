Ученые смогли создать дешевый источник питания из воды и глины

Немецкие ученые создали экологичный суперконденсатор, работающий на воде и глине. Исследователи из Технического университета Гамбурга под руководством Василия Артемова разработали устройство Blue Capacitor, в котором обычная чистая вода выполняет роль электролита внутри нанометровых каналов глинистых минералов. Результаты опубликованы в Nature Communications.

В отличие от традиционных аккумуляторов и суперконденсаторов, где применяются соли, кислоты или химические электролиты, новая система состоит из трех доступных компонентов: воды, глины и графена.

В каналах шириной около 1 нанометра (примерно в 100 тысяч раз тоньше человеческого волоса) вода ведет себя иначе — ее электрические свойства меняются, и она начинает эффективно переносить заряд без каких-либо добавок. Графен служит высокопроводящим материалом для электродов, а глина формирует множество тончайших каналов.

В лабораторных испытаниях Blue Capacitor выдержал более 60 тысяч циклов заряда и разряда, удерживая напряжение до 1,6 В — рекорд для чисто водного электролита. В случае коммерческого успеха технология может дать экологически чистые решения для стабилизации солнечных и ветряных электростанций, а также для систем рекуперации и резервного питания.