Microsoft ограничила доступ сотрудников к новой ИИ-модели Anthropic

Microsoft временно ограничила использование новой ИИ-модели Claude Fable 5 от Anthropic внутри компании в связи с оценкой потенциальных рисков для корпоративной информации и соблюдения внутренних требований безопасности. Об этом сообщает The Verge.

Несмотря на то что Claude Fable 5 стала доступна клиентам через сервисы GitHub Copilot и Microsoft Foundry практически сразу после релиза, модель не была включена во внутренний рабочий интерфейс сотрудников Microsoft. При этом предыдущие поколения моделей Anthropic продолжают использоваться внутри компании, поскольку для них действует политика нулевого хранения данных (Zero Data Retention, ZDR).

Ключевым фактором стали новые механизмы безопасности Claude Fable 5. Согласно правилам Anthropic, система может сохранять пользовательские запросы и ответы сроком до 30 дней для работы классификаторов, отслеживающих потенциальные нарушения политики использования. Если алгоритмы выявят подозрительную активность, срок хранения журналов может быть увеличен до двух лет.

Такие требования вызвали дополнительные вопросы у Microsoft относительно допустимых сценариев применения модели сотрудниками. В настоящее время юридический департамент компании проводит анализ новых условий обработки данных и их соответствия корпоративным стандартам безопасности.

Claude Fable 5 стала первым публичным представителем семейства ИИ-моделей Mythos. В прошлом Anthropic заявляла, что системы этой линейки демонстрируют высокий уровень эффективности в задачах кибербезопасности, что потребовало внедрения дополнительных механизмов контроля и мониторинга перед выводом продукта на рынок.