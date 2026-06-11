Пользователям старых iPhone пора проверить настройки обновлений. Разработчики WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) объявили, что с 30 ноября 2026 года поднимет минимальные требования к версиям iOS и iPadOS.

После этой даты мессенджер будет работать только на устройствах с iOS 15.5 и новее, а также iPadOS 15.5 и новее.

В Meta (признана в России экстремистской и запрещена) объясняют решение так: старые устройства постепенно теряют актуальные обновления, а некоторые новые функции WhatsApp на них уже сложно поддерживать. Поэтому компания ежегодно пересматривает список поддерживаемых платформ и отказывается от самых возрастных устройств и версий ОС.

Впрочем, в этот раз апокалипсиса для владельцев старых гаджетов не ожидается. В отличие от прошлогоднего обновления, когда поддержки лишились iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, нынешнее ужесточение требований выглядит гораздо мягче.

Дело в том, что все устройства, которые способны работать на iOS 15.1, могут обновиться и до iOS 15.5. Поэтому большинству пользователей достаточно просто установить последние доступные обновления.

Тем не менее владельцам некоторых ветеранов рынка стоит убедиться, что обновления стоят. Речь идёт об iPhone 6s и 6s Plus, первом поколении iPhone SE, а также iPhone 7 и 7 Plus. Аналогичная рекомендация касается владельцев iPad Air 2 и iPad mini 4.

Для этих устройств последними доступными версиями остаются iOS 15.8.8 и iPadOS 15.8.8. Если обновиться до них, WhatsApp продолжит работать и после 30 ноября.

В Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заранее предупреждают пользователей о подобных изменениях, чтобы избежать сюрпризов.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена