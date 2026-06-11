Оценена целесообразность покупки iPhone SE 3 в 2026 году

SE 3 является самым дешевым iPhone на рынке, но этот аппарат слишком устарел. Об этом сообщает издание BGR.

© Lenta.ru

Журналисты портала оценили целесообразность покупки iPhone SE 3 в 2026 году. По словам авторов, подобные аппараты идеально подойдут фанатам старого дизайна Apple, детям и пожилым пользователям. Однако даже SE 3, который вышел в 2022 году, они посоветовали не приобретать.

В материале говорится, что маленького аккумулятора смартфона может не хватить на целый день. Журналисты объяснили, что энергопотребление популярных приложений выросло за четыре года. Также они посетовали, что SE 3 имеет всего 4 гигабайта оперативной памяти — из-за такого малого объема телефон будет часто тормозить.

При этом авторы отметили, что iPhone SE 3 поддерживает новейшую iOS 27 и будет поддерживаться обновлениями еще пару лет.

«Но крайне трудно оправдать трату нескольких сотен долларов на телефон с шестилетней камерой, четырехлетним процессором и небольшим объемом памяти», — отметили журналисты.

В качестве альтернативы устройству они посоветовали присмотреться к недорогим, но более актуальным iPhone 16e и 17e.

В начале июня аналитики TrendForce заявили, что Samsung, Apple и Oppo возглавили мировой рынок смартфонов. Поставки устройств на рынок упали на 1,7 процента за год.