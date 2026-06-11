Назван способ сохранить память компьютера

Большие объемы информации следует хранить на жестких дисках, а не на твердотельных накопителях. Об этом сообщает издание XDA.

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Журналисты медиа рассказали о способе продлить срок службы встроенной памяти компьютера на фоне подорожавших модулей SSD. По словам авторов, в компьютере лучше всего иметь два типа памяти — твердотельный накопитель (SSD) и жесткий диск (HDD). Специалист портала Танвир Сингх назвал такой вариант работы с личными данными самым оптимальным.

SSD отличается высокой скоростью, но ограниченным ресурсом перезаписи данных. В этой связи журналисты посоветовали хранить на твердотельном накопителе операционную систему (ОС) и игры, которым необходима самая высокая скорость.

При хранении других типов данных авторы рекомендовали использовать более медленный, но гораздо более выносливый HDD. Так, журналисты посоветовали хранить на жестком диске фильмы, фотографии, документы и прочие данные, к которым пользователь не будет обращаться ежедневно. По словам Танвира Сингха, с HDD даже можно запускать некоторые старые игры, которые имеют невысокие системные требования.

Еще одним преимуществом жестких дисков перед твердотельными накопителями специалисты назвали их стоимость. По их словам, обычно модели HDD стоят на 40 процентов дешевле, чем SSD аналогичного объема.

Ранее авторы XDA заявили, что хранение на SSD в компьютере большого объема данных и частая перезапись файлов может ускорить смерть накопителя. Они рекомендовали держать большие объемы информации на жестком диске.