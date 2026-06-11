Озвучены пугающие последствия таяния всех ледников на планете

Если все ледники на планете растают, уровень Мирового океана может подняться на 150 метров, сообщила РИА Новости научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анна Козачек.

Без учета теплового расширения воды показатель был бы ниже — около 60 метров. Однако такой катастрофический сценарий, по словам ученой, в ближайшие столетия не предвидится. Тем не менее уровень океана уже растет: с 1900 года он увеличился примерно на 25 сантиметров, а ежегодный прирост сейчас составляет около трех миллиметров.

Ранее морской геофизик Британской антарктической службы Роберт Лартер заявил, что шельфовый барьер ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, который называют «ледником Судного дня», может разрушиться уже в текущем году.

По его словам, последний участок ледяного шельфа перед ледником находится в критическом состоянии — он отсоединяется от основной массы и становится все более хрупким. Разрушение этого барьера, скорее всего, приведет к дальнейшему отступлению льда и его полной фрагментации, что станет заметно на спутниковых снимках.

Ученые связывают ускоренное таяние ледника с повышением температуры воды. Если ледник Туэйтса и соседние с ним льды растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра.