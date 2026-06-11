Перечислены провальные сервисы Microsoft

Корпорация Microsoft спустя многие годы так и не смогла починить приложения Outlook и «Погоду». Об этом сообщает издание XDA.

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Привычку создавать недоделанные сервисы и забрасывать их на годы авторы медиа назвали «фирменным стилем Microsoft». Они перечислили приложения, на проблемы которых в Microsoft не обращают внимания, хотя некоторые из программ являются очень популярными.

В первую очередь специалисты выделили «Погоду». Приложение для агрегации погодных сводок оказалось плохо оптимизированным для Windows. По словам журналиста Танвира Сингха, программа в фоне потребляет около 650 мегабайт памяти, что очень много. Также они отметили, что много оперативной памяти расходует и почтовый клиент Outlook, из-за чего компьютеры на Windows могут тормозить и зависать.

В материале отметили Clipchamp — видеоредактор, который пришел на смену Windows Movie Maker.

«Без интернета вы не сможете использовать все функции приложения, что очень странно и сильно ограничивает ваш рабочий процесс», — заявили авторы.

Пакет офисных сервисов Microsoft 365 авторы назвали «365 способов заставить клиента заплатить». В качестве примера они привели офисный пакет для macOS, который предоставлен всем пользователям Apple бесплатно.

Ранее журналисты издания PCWorld назвали ограниченный объем оперативной памяти главной проблемой дешевых компьютеров на Windows. По их словам, ОС просто недостаточно такого объема памяти.