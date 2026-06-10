НАСА объявило экипаж Artemis III

НАСА объявило экипаж лунной миссии Artemis III, запуск которой намечен на 2027 год. Об этом на своем сайте сообщает американское космическое агентство.

Командиром экипажа назначен американец Рэнди Брезник, пилотом — итальянец Лука Пармитано, специалистами миссии выбраны американцы Фрэнк Рубио и Андре Дуглас. Запасным членом экипажа стал американец Боб Хайнс.

В мае издание ArsTechnica заметило, что лунная миссия Artemis III, как ранее допускало НАСА, действительно пройдет на низкой околоземной орбите.

В апреле завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.