В Болгарии нашли ноги богини Артемиды

На юго-западе Болгарии археологи обнаружили фрагмент мраморной скульптуры, которую предварительно идентифицировали как изображение древнегреческой богини Артемиды. Находка была сделана в ходе раскопок античного города Гераклея Синтика, расположенного неподалеку от современного города Петрич, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

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Обнаруженная часть представляет собой постамент с ногами человеческой фигуры, обутой в сандалии. Фрагмент нашли в районе руин храма Геракла. Руководитель экспедиции профессор Людмил Вагалински отметил, что идентификация статуи как изображения Артемиды вполне вероятна — в античности эта богиня входила в число наиболее почитаемых в данной местности.

Как уточнили участники раскопок, тип сандалий — охотничий — также говорит в пользу этой версии: короткая туника Артемиды оставляла ноги выше колен открытыми, что отличает ее от других богинь. По размерам ступней специалисты предполагают, что скульптура была примерно в человеческий рост.

В ходе предыдущих археологических сезонов в Гераклее Синтике уже находили другие фрагменты статуй, в том числе голову молодой женщины, которая хранится в Историческом музее Петрича. Ученые намерены проверить, не принадлежала ли эта голова той же скульптуре, часть которой обнаружена сейчас. Для этого будут проведены сравнительные анализы мрамора со специалистами Софийского университета.

Согласно предварительным стратиграфическим данным, статуя была повреждена и разрушена в конце III века нашей эры, когда город переживал многочисленные набеги варварских племен и разрушения. Позднее, в IV веке, скульптура уже не использовалась в культовой практике.

Как уточняет Болгарская телеграфная агентство (БТА), раскопки в Гераклее Синтике сезона 2026 года только начались, и найденный фрагмент является одной из первых значимых находок.

Руководитель экспедиции профессор Вагалински выразил надежду, что команде удастся обнаружить и остальные части скульптуры. Он напомнил о случае 2024 года, когда при исследовании Большого канала в том же городе сначала нашли статую, а ее голову — на расстоянии примерно 6,5 метра от тела, в донных отложениях.