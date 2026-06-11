Ученый: Приморью не грозят разрушительные землетрясения

Учёный Николай Шестаков прокомментировал землетрясение магнитудой 5,7 у поселка Ольга. Очаг залегал на глубине 343 километра, поэтому на поверхности ничего не ощущалось, сообщает ТАСС.

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По словам ученого, подобные глубокофокусные события происходят в Приморском крае по нескольку раз в год. Если бы толчок магнитудой 5,7 случился на глубине менее десяти километров в населенной местности, он, скорее всего, сопровождался бы разрушениями.

Однако мелкофокусные землетрясения такой силы в Приморье крайне редки. Приморский край и прилегающие районы КНР остаются сравнительно безопасными сейсмическими зонами.

При этом эксперт отметил, что сейсмическая активность соседних стран отражается на Дальнем Востоке России. Если сильное землетрясение произойдет в северо-восточных провинциях Китая, его отголоски почувствуют и жители Приморья.