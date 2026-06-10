Уроженец Екатеринбурга Антон Баранов впечатлил главу компании Apple Тима Кука. По данным Telegram-канала Mash, 22-летний россиянин презентовал американскому миллиардеру собственную разработку.

Уточняется, что встреча прошла в Калифорнии. На ней студент показал приложение для наушников AirPods, которое следит за осанкой и помогает бороться со словами-паразитами.

Приложение установили уже больше 25 тысяч пользователей по всему миру. В России больше всего скачиваний приходится на Екатеринбург, Донецкую Народную Республику и Архангельск.

Ранее сообщалось, что Баранов попал в топ-50 разработчиков американской корпорации Apple. Россиянин стал одним из разработчиков корпорации благодаря победе на престижном конкурсе Swift Student Challenge.