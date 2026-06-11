В России создали ИИ для прогноза штормов в Арктике

В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что ученые разработали алгоритм на базе искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования экстремальных погодных явлений в российской Арктике.

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Система предназначена для изучения штормов и мезомасштабных вихрей, а ее пространственное разрешение составляет 6×6 км, что примерно в пять раз лучше показателей глобальных климатических моделей. Для работы нейросеть использует данные архива ERA5, где территория мира разбита на ячейки размером 31×31 км. Обучение модели заняло 17 часов, после чего результаты сравнили с расчетами модели WRF.

Проверка показала сопоставимую точность прогнозов. При этом расчет годичных ветровых полей занимает около 10 минут вместо примерно 10 часов. Особенно эффективно система прогнозирует шквальные ветры и высоту волн в Баренцевом море, что может использоваться для штормовых предупреждений и морской безопасности, отметили в Центре.