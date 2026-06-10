В заброшенном городе майя нашли алтарь для подношений

Археологи неоднократно находили доказательства того, что майя возвращались с ритуалами в заброшенные города предков спустя столетия после их упадка. На этот раз исследователи впервые обнаружили в безлюдном районе Белиза сложенный паломниками каменный алтарь, рядом с которым стояла намеренно поднятая из руин древняя стела.

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Уже несколько десятилетий археологи фиксируют по всему региону низменностей майя свидетельства того, что спустя столетия после коллапса классической цивилизации и запустения крупных центров люди приходили на руины, оставляли там подношения и взаимодействовали с древними монументами. Такие визиты фиксировались в крупных городах Ла-Мильпе, Рио-Асуль и Чан-Чиче.

Ученые из Техасского технологического университета (США) впервые для этого региона задокументировали каменный алтарь постклассического периода, сооруженный паломниками. О результатах они рассказали в журнале Latin American Antiquity.

Авторы научной работы изучили два памятника — Кашиль-Уиник и Айиин-Уиник. В Кашиль-Уиник археологи нашли разбитую стелу, верхний фрагмент которой стоял вертикально, а нижний лежал рядом. Вокруг стоящего фрагмента обнаружили 24 фрагмента керамических курильниц, характерных для позднего постклассического периода. Среди них была антропоморфная личина, которая, по мнению исследователей, может относиться уже к колониальному времени.

Анализ показал, что стелу переустановили именно люди, оставившие эти подношения. Таким образом, был сделан вывод о целенаправленном ритуальном действии: поздние визитеры поставили упавший монумент вертикально и совершили вокруг него обряд с воскурениями.

Айиин-Уиник — более крупное городище с монументальной архитектурой. На Южном акрополе, возле небольшого храма-пирамиды, находилась еще одна разбитая стела. Первоначально археологи приняли кучку известняковых блоков примерно в 75 сантиметрах от нее за фрагменты самого монумента. Однако новые раскопки показали, что это не обломки, а намеренно сложенный объект диаметром около 125 сантиметров.

На нем и непосредственно вокруг него плотным скоплением лежали фрагменты курильницы, включая 25 черепков, точно датированных как постклассические. Эта груда камней была интерпретирована как алтарь, хоть и грубый, сложенный на скорую руку из строительного мусора. Верхний фрагмент стелы стоял вертикально и был ориентирован строго на этот импровизированный алтарь, причем его ось не совпадала с ориентацией окружающих построек классического периода. Анализ показал, что стела упала и раскололась еще до прихода постклассических паломников. Затем пришедшие люди подняли ее верхнюю часть и развернули лицевой частью к новому, свежесложенному алтарю.

Подобные находки уже попадались археологам на территории современного Белиза. Но обычно они были сделаны в гораздо более людных и заселенных в эпоху майя местах. Исследуемые же памятники располагались в 50 километрах от поселений. Значит, люди целенаправленно совершали паломничества в эти места.

Возможно, часть этих визитов была уже в колониальные времена как реакция на испанское завоевание. Однако уточнить точное время визитов помогут анализ и датировка керамики и других находок постклассического периода на этой территории.