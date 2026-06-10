Массовый сбой произошел в работе мессенджера МАКС

Массовый сбой в среду, 10 июня, произошел в работе национального мессенджера МАКС. Пользователи из России пожаловались на невозможность отправлять и получать сообщения. Проблемы наблюдаются не только у владельцев iPhone, но и у пользователей Android, следует из данных сайта detector404.ru.

© Вечерняя Москва

Мессенджер МАКС 3 июня удалили из App Store. Он больше недоступен для скачивания в магазине приложений Apple. Страницу МАКС нельзя найти ни по поиску, ни по прямой ссылке с официального сайта. При попытке обновления появляется сообщение об ошибке. Представители мессенджера направили официальный запрос в Apple.

Мессенджер Telega, сторонний клиент Telegram, в апреле был удален из App Store. Telega — это программа-клиент, которая подключается к аккаунту пользователя в Telegram, сохраняет все привычные каналы и чаты, а также позволяет звонить без VPN.

Представители платформы сообщили, что Telega могла исчезнуть из App Store по причине большого количества негативных комментариев из-за введения списков ожидания на авторизацию. Операционная система iOS в то же время стала помечать приложение как вредоносное.

Сбой произошел в работе мессенджера «Maкс»

Позже Telega обратился в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на Apple. Пользователи также сообщили о сбоях iPhone после обновления до новой версии iOS. Устройства с установленным приложением клиента в ряде случаев переставали включаться и фактически блокировались.